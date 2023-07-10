نشرة المرأة والصحة| نيكول سابا تثير الجدل بإطلالة جريئة.. ومفاجأة عن المانجو.. وصورة لصدور الدجاج الخضراء

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشورا جديدا عن صدور الدجاج.

وكتبت نوح إن هناك بعض صدور الدجاج التي نجد بها لونا أخضر

وقالت سماح في منشورها لو شوفتي المنظر ده في صدور الدواجن كلي الجزء السليم فقط و اتخلصي من الجزء الأخضر.

نشرت الفنانة اللبنانية نيكول سابا ، صورة لها جديدة مثيرة للجدل أثناء استمتاعها بأجواء الصيف.

وظهرت نيكول سابا في حمام السباحة وهي ترتدي مايوه بكيني واسدلت شعرها بشكل عشوائي .

والتقطت الصورة من الخلف وهي بداخل المسبح وتخلت نيكول في الصورة عن المكياج

المانجو من الفاكهة التي يعشقها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، وتتميز المانجو باحتوائها على مجموعة من العناصر الغذائية الضرورية لجسم الأنسان.