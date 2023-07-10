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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| نيكول سابا تثير الجدل بإطلالة جريئة.. ومفاجأة عن المانجو.. وصورة لصدور الدجاج الخضراء

صدى البلد

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

 

طبيبة تنشر صورا لصدور دجاج مريضة 

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشورا جديدا عن صدور الدجاج. 

وكتبت نوح إن هناك بعض صدور الدجاج التي نجد بها لونا أخضر 

وقالت سماح في منشورها  لو شوفتي المنظر ده في صدور الدواجن كلي الجزء السليم فقط  و اتخلصي من الجزء الأخضر.

 

بإطلالة جريئة| نيكول سابا تثير الجدل في حمام السباحة 

نشرت الفنانة اللبنانية نيكول سابا ، صورة لها جديدة مثيرة للجدل أثناء استمتاعها بأجواء الصيف.

وظهرت نيكول سابا في حمام السباحة وهي ترتدي مايوه بكيني واسدلت شعرها بشكل عشوائي .

والتقطت الصورة من الخلف وهي بداخل المسبح وتخلت نيكول في الصورة عن المكياج

 

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن فوائد المانجو

المانجو من الفاكهة التي يعشقها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، وتتميز المانجو باحتوائها على مجموعة من العناصر الغذائية الضرورية لجسم الأنسان.

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