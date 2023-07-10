أغرقت المنازل والسيارات.. السيول تضرب روسيا وامرأة يصيبها البرق

شهدت روسيا سيول وعواصف كهربائية ادت الي غرق المنازل، وجرف سيارات المواطنين وتسببت في خسائر كبيرة،وأوضحت وزارة الطوارئ الروسية، إنه لم تقع أي إصابات في صفوف المدنيين.



وأضافت أن المياه غمرت منزلين في حيي كيباريسوفوي وشوسيني، ولم تظهر حاجة لإجلاء السكان في المرحلة الراهنة،لافتة إلى أن طواقمها تعمل على ضخ المياه خارج المنزلين.

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مقطع فيديو يحبس الأنفاس حيث ضربت صاعقة برق

قال المسؤولون إن الوميض المسبب للعمى تسبب في إصابة امرأة بحروق شديدة خلال العاصفة.



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