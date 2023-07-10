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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاصيل جديدة عن مفاوضات الأهلي لشراء عقد مصطفي فتحي

مصطفي فتحي
مصطفي فتحي

كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، تفاصيل جديدة بشأن صفقة النادي الأهلي مع مصطفي فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز والمعار من التعاون السعودي. 

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الشخصي فيسبوك: “خاص.. وكيل مصطفى فتحي هو نفسه وكيله إمام عاشور.. واستفسر مسئولو الأهلي منه عن موقف مصطفى فتحي وإمكانية شراء عقده من التعاون خاصة وأن بيراميدز لم يفعل بند الشراء حتى الآن.. الأهلي قرر بدء المفاوضات الرسمية مع التعاون لمعرفة طلباتهم المالية”.

وتلقى مسئولو النادي الأهلي ،صدمة قوية بشأن إمكانية ضم مصطفى فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز والمعار من التعاون السعودي .

وعلم صدى البلد أن الأهلي استفسر عن تفاصيل إعارة مصطفى فتحي من التعاون السعودي إلى بيراميدز والتوقيت المحدد لتفعيل بند الشراء .

وتأكد الأهلي أن إمكانية ضم مصطفى فتحي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية أمر صعب للغاية خاصة وأن بيراميدز يمتلك الأولوية في تفعيل تعاقده مع مصطفى فتحي وضمه بشكل نهائي قبل يوم 15 يوليو المقبل عكس ما كانت تشير التقارير الصحفية السعودية بانتهاء مدة تفعيل العقد .

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