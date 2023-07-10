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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفضت العودة.. تفاصيل مأساوية في حادث مقتل سيدة علي يد طليقها بالإسماعيلية

المجني عليها
المجني عليها

 فقدت ربة منزل بمحافظة الإسماعيلية حياتها ثمناً لرفضها العودة إلي طليقها بسبب خلافات مسبقة بينهما.

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وحسب رواية شهود العيان، أقدم المتهم علي قتل طليقته طعنا بعد وقوع مشاجرة بينهما.


وكانت أخر كلمات الزوجة الضحية في المشاجرة الدامية التي أودت بحياتها، تؤكد  استحالة العشرة بينهما.

تلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الاسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد قيام شخص بقتل طليقته، بسبب خلافات سابقة بينهما.


ووجه اللواء محمد عبد الرحيم مدير المباحث بمديرية أمن الاسماعيلية، بتشكيل فريق بحث جنائي لكشف غموض الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة، واخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية من تحرياتها لكشف غموض الواقعة وسرعة ضبط الجاني.
 

النيابة العامة بمديرية أمن الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية مديرية امن الاسماعيلية مدير امن الاسماعيلية مدير المباحث مديرية أمن محمود عاشور محمد عبد الرحيم

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