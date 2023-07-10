بلومبيرج الشرق: "أكتيس" البريطانية تقترب من الاستحواذ على محطات رياح في مصر

أفادت وكالة "بلومبيرج الشرق" بأن شركة "أكتيس" البريطانية تقترب من الاستحواذ على محطات طاقة رياح جبل الزيت في مصر بعد أن تقدمت بأفضل عرض فني ومالي لصندوق مصر السيادي.

ونقلت "اقتصاد الشرق" عن ثلاثة مسؤولين حكوميين تصريحهم بأن صندوق مصر السيادي تلقى عدداً من العروض العربية والأجنبية، وأفضل عرض من الناحية الفنية والمالية كان المقدم من "أكتيس"، ومن المقرر أن تقوم الشركة بالفحص النافي للجهالة لمجمع محطات الرياح بعد الإعلان الرسمي من قبل رئيس الحكومة في المؤتمر المزمع عقدة، وفقاً لما قاله المسؤولون.

وأشاروا إلى أن قدرة مشروعات طاقة رياح جبل الزيت تبلغ 580 ميجاواطاً وتشمل محطات جبل الزيت 1 بقدرة 240 ميجاواطاً، وجبل الزيت 2 بقدرة 220 ميجاواطاً، وجبل الزيت 3 بقدرة 120 ميغاواطاً. وتمّ تنفيذها بالتعاون مع الحكومة الإسبانية.

وبحسب المسؤولين فإن صندوق مصر السيادي المستندات والبيانات الكاملة الخاصة بمجمع محطات طاقة رياح إلى الشركة البريطانية حتى تتمكن من إجراء دراسة تفصيلية وتقديم عرض رسمي نهائي للاستحواذ على مجمع المحطات بعد معاينة الموقع وفحص المستندات والتوربينات بالتعاون مع استشاري.

وأضافوا أن العرض المقدم من "أكتيس" كان الأعلى فنياً ومالياً بشكل مبدئي، ومن المرجح أن ترتفع القيمة المقدمة للاستحواذ على المحطات عن المقدمة حاليا.

وأوضحوا أن شركة الاستشارات التي عينها صندوق مصر السيادي ستتولى الجانب الخاص بتقييم العرض المقدم من الشركة البريطانية بالتنسيق مع اللجنة الحكومية المشكلة للمشروعات والتي تضم في عضويتها عدداً من مسؤولي الكهرباء والطاقة المتجددة والمالية والتخطيط".