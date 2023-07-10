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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مش بتوافق| ماذا قالت إيناس مكي عن عبلة كامل وسبب اختفائها؟

عبلة كامل
عبلة كامل

تصدرت الفنانة إيناس مكي، شقيقة الفنان أحمد مكي، تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد ظهورها ببرنامج “المنسي” عبر شاشة قناة "هي" الفضائية، وكشفت إيناس سر عدم ظهور الفنانة عبلة كامل خلال الفترة الماضية.

عبلة كامل 

سر عدم ظهور عبلة كامل

وقالت “إيناس”، "الفنانة عبلة كامل لديها رغبة في عدم العمل، مشيرة إلى أنها سيدة جميلة ومن الشخصيات الجميلة التي تعشق العشرة الأخت الطيبة الجدعة وجميلة على المستوى الإنساني وفي الاستوديو".

وأضافت "لست مندهشة من موقف عبلة كامل، أنا اطمنت عليها، واتأكدت إن بيتعرض عليها شغل بس هي اللي مش عايزة.. ده سببه إيه؟ هي مش عايزة براحتها".

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قفلت من التمثيل

تابعت إيناس مكي، "هناك فترة من الفترات كنت وقتها أصغر من عبلة كامل، وأصبت بقفلة من الوسط الفني على مدار سبع سنوات، ومكنتش عايزة أرد على صحافة، ولا عايزة أرد على حد في الوسط".

اعتذار عبلة كامل

يذكر أن الإعلامية لميس الحديدي أعلنت اعتذار الفنانة عبلة كامل عن الظهور أو حضور أي تكريمات بعد مطالبة الفنانة منة شلبي بتكريم مسيرتها الحافلة بالأعمال التلفزيونية والسينمائية الهامة.

عبلة كامل 

آخر ظهور لعبلة كامل

يذكر أن آخر ظهور للفنانة عبلة كامل كان بصورة جديدة لها وذلك بعد غياب طويل عن الساحة الفنية، وذلك عبر صفحتها الشخصية موقع تبادل الصور والفيدوهات "إنستجرام".

وعلقت عبلة كامل على الصورة قائلة: "نهاركم جميل يا أحبابي".

وإنهالت التعليقات من جانب الجمهور معبرين عن اشتياقهم لها وحبهم الشديد، وجاءت التعلقات كالتالي: "بحبك جدا بجد نهارك أسعد وعمرك أمدد وعيشك أرغد أيتها الطيبة الكبيرة مهما يعدى العمر انتي أحلى واحدة".

اخر أعمال عبلة كامل

يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة عبلة كامل في مسلسل "سلسال الدم4" الذي تم عرضة 2018، وهو من بطولة كلال عبلة كامل ورياض الخولى ورامى وحيد وضياء عبد الخالق وراندا البحيرى وأميرة هانى، وكريم كوجك وماجد الشريف، وعدد كبير من الفنانين المشاركين فى الأجزاء السابقة، ومن المنضمين للجزء الجديد الفنان الكبير أحمد بدير ورانيا فريد شوقى وأحمد سلامة، والمسلسل للكاتب الكبير مجدى صابر، والمخرج مصطفى الشال.

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