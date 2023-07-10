عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وكيل نقل البرلمان: نجني ثمار مشروعات تطوير الطرق في عام 2025

النائب وحيد قرقر،
النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب

قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن كافة الاتفاقيات والمشروعات فى قطاع النقل، تمثل طفرة تاريخية فى تطوير مختلف وسائل وخدمات النقل، وبالتالى تساعد فى تحقيق التنمية، مشيرا إلى أن تلك الطفرة كانت سبب فى صعود مصر من المركز إلى المركز 28 فى مجال جودة الطرق على مستوى العالم، بعدما كانت تقف عند المركز 118 فى عام 2013.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 129 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية مشروع تطوير خط لوجيستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.

 

وأشار قرقر فى كلمته، إلى أن اتفاق القرض المعروض، ليس مجرد قرض، وإنما يستهدف التنمية، حيث يأتى ضمن حزمة قروض وآليات مالية للانتهاء من الإنجاز الكبير الذى تقوم به وزارة النقل فى تطوير قطاع الطرق والمواصلات. 

 

وأوضح وكيل لجنة النقل والمواصلات، أن خطة التطوير بدأت منذ خمس سنوات وسيتم الانتهاء من خطة تطوير جميع قطاعات وزارة النقل من سكك حديدية وموانئ وطرق مع نهاية عام 2025 ، لنجنى جميعا ثمرات تلك الاستثمارات، وهو ما سيساعد بدوره  فى زيادة حجم الاستثمارات بالتنسيق بين كافة الوزارات، بالإضافة إلى خلق مجتمعات عمرانية جديدة.

 

وتابع النائب وحيد قرقر، علينا أن نرى ما يشهده قطاع السكة الحديد، من تغييرات ضخمة بعدما بعدما كان يعانى من التجاهل على مدار عشرات السنوات.

 

وأضاف وكيل لجنة النقل، أن تطوير الموانئ البرية، يساعد بدوره فى تقليل الضغط على الموانئ البحرية والجوية، كما يزيد من حجم الاستثمار ويقلل مدد الانتظار وبشجع على إنشاء الصناعات التكميلية بالاشتراك مع الوزارات المعنية. 

 

وتابع قرقر، أن ذلك المشروع سبق ونادى به العالم المصرى فاروق الباز، بهدف خلق مجتمعات عمرانية جديدة، متابعا، سنرى عوائد تلك المشروعات خلال الفترة المقبلة.

الاتفاقيات المشروعات قطاع النقل التنمية الجلسة العامة لمجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد إمام عاشور| الأهلي يخطط لخطف "فتوح" من الزمالك.. و4 عوامل تفسد المخطط

سرعة إجلاء العملاء | إنقاذ بنك شهير في مصر الجديدة من كارثة

وفاة عمة الفنان مصطفى قمر

الآن.. سعر الدولار رسميا بالبنوك بعد ارتفاع الاحتياطي إلى مستويات قياسية

الإعارة مرفوضة والتعاقد 4 مواسم.. التفاصيل الكاملة لعقد إمام عاشور مع الأهلي

باي باي.. أول تعليق من نجم الزمالك على انتقال إمام عاشور للأهلي

شخص وحيد في الأهلي يعترض على انضمام إمام عاشور للفريق

خالد الغندور يعترف بقصة حب قديمة مع فنانة.. وردّ صادم منها

ترشيحاتنا

وزير النقل يطالب بعدم مغادرة نائبين من قاعة البرلمان.. تفاصيل

توطين 152 صناعة.. قرار حكومي عاجل وهدايا وحوافز للمستثمرين

لكل محبي الرياضة.. تعرف على تفاصيل دوري الأحياء الشعبية والساحات في المحافظات

استاد القاهرة.. السيسي يوقع قوانين بربط الحساب الختامي لموازنة هيئات عامة وصناديق

إحالة أوراق المتهم بإنهاء حياة شقيقه في كفر الشيخ لمفتي الجمهورية.. صور

العسومي: البرلمان العربي يقود دبلوماسية لتعزيز حضوره على المستويات الإقليمية والدولية كافة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدموع .. مصطفى قمر يشيع جثمان عمته في الإسكندرية | شاهد

بعد ظهور تطبيق ثريدز…ماذا يفعل إدمان السوشيال ميديا بصحتك ؟ مفاجأة

طريقة عمل فطيرة التفاح بأسهل الخطوات

ورد أحمر وهدية وفلوس.. شاب يحتفل بالطلاق بطريقة غريبة| شاهد

فيديو

محرم فؤاد ضربني واتظلمت كتير.. عايدة رياض تكشف سبب دخولها السجن

معتزة بدور معملتش غيره| انتصار تثير الجدل بالهجوم على لقاء الخميسي.. فيديو

قرار جديد ضد المتهم بدهس صيدلانية القاهرة الجديدة.. فيديوجراف

كنت بتفرج عليهم وهما بيستحموا.. القبض على شاب أعلى عقار بـ15 مايو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ