أخبار التكنولوجيا.. تطبيق Threads يتخطى100 مليون مستخدم في أقل من أسبوع.. أفضل العروض على موبايلات سامسونج وشاومي

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أصبح تطبيق ثريدز "Threads" على "إنستجرام" Instagram حديث الأسبوع، حيث يتحدث الجميع عنه ويتفاعلون معه، فيتنافس التطبيق مباشرةً مع "تويتر" الذي يديره الملياردير إيلون ماسك.

على الرغم من انتهاء مواسم الأعياد والتخفيضات إلا أنه تستمر بعض المواقع بإجراء العروض أونلاين في شهر يوليو.

ومن أفضل هذه العروض التي شاهدناها هي عرض على هاتف شاومي Redmi A2 في موقع أمازون الهند، ليبلغ سعر الهاتف بعد الخصم إلى 5899 روبية هندية (أي ما يعادل 2180 جنيه مصري ).

ستصدر منصة التراسل الشهيرة "واتساب"WhatsApp تحديثًا جديدًا يتضمن ميزة اقتراح “للستيكر” و يتم تطبيق التحديث، الإصدار 2.23.14.16، حاليًا على المستخدمين التجاريين الذين يشاركون في برنامج Google Play Beta.

أطلقت شركة Fire-Boltt مؤخرًا ساعتين ذكيتين متينتين في السوق الهندي الذي يعد من أكبر أسواق الإلكترونيات في العالم تحت اسم Fire-Boltt Combat و Fire-Boltt Grenade. والآن، أطلقت العلامة التجارية ساعة ذكية نحيفة وأنيقة تدعى Fire-Boltt Destiny.

على الرغم من انتهاء مواسم الأعياد والتخفيضات إلا أنه تستمر بعض المواقع بإجراء العروض أونلاين في شهر يوليو.

ومن أفضل هذه العروض التي شاهدناها هي عرض على هاتف ريلمي Realme C55 في موقع Flipkart الهند، ليبلغ سعر الهاتف بعد الخصم إلى 10999 روبية هندية (أي ما يعادل 4000 جنيه مصري ).