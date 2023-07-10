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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية: إحالة 87 محضرا بالمخالفات إلى النيابة العامة

حملة تمونية
حملة تمونية

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.


وأوضح المحافظ أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

 

وقال محافظ الدقهلية إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن اسفرت عن تحرير 87 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة.

 

 وقرر "مختار" إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.


جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشان حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية.


وأوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية أن الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن دكرنس والمنصورة وتمى الأمديد وطلخا وان المحاضر التي تم تحريرها عبارة أن 62 محضر في مجال المخابز شملت حيث محضر تجميع بطاقات بعدد ( 229 بطاقة)  محضر عدم إعطاء بون صرف 2 محضر عدم نظافة أدوات العجين و2 محضر عدم وجود قائمة بيانات و3 محاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية و3 محاضر عدم وجود سجل تفتيش و12 محضر عدم مطابقة للمواصفات و14 محاضر تصرف فى دقيق بكمية قدرها (47 شيكارة) و24 محضر نقص وزن وكذلك 25 محضر في مجال الأسواق شملت مابين 6 محاضر عدم إعلان عن الاسعار و3محاضر  مزاولة نشاط بدون ترخيص و15محاضر عدم وجود شهادة صحية ومحاضر بيع بأزيد من السعر الرسمى (سجائر) وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.
 

وأكد المحافظ  تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى  وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

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التموين بالدقهلية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الوحدات المحلية قطاع التموين وكيل وزارة التموين بالدقهلية

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