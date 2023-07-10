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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تارا عماد تخطف الأنظار على إنستجرام |صور

تارا عماد
تارا عماد

شاركت الفنانة تارا عماد متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت تارا عماد في الصور بإطلالة صيفية متميزة، من عطلتها الصيفية الأخيرة.

هنأت الفنانة تارا عماد المتابعين والمحبين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، مشيدة بإنتاج فيلم "بيت الروبي" الذي تشارك في أعماله رفقة كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز وإخراج بيتر ميمي.

وأوضحت تارا عماد ، خلال تصريحات لبرنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد، دورها في "بيت الروبي" قائلة: شخصيتي عبارة عن بنت بتشتغل أعمال حرة وعفوية مرحة جدا، شخصية تحب تتعرف عليها وتتقرب منها.

وتابعت تارا عماد: طول الوقت كنا بنضحك في اللوكيشن، ودا تاني عمل مشترك مع بعض، أول مرة كان في أول عمل لي "الهرم الرابع"، وإن شاء الله العمل يعجبكم.

 

 

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