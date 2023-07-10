الملخص في الحفظ والصون.. عمرو محمود يس يرد على برنسة عبد الغني

رد السيناريست عمرو محمود يس على الفنانة برنسة عبد الغني بعد اتهامها له بأخذ مسلسل يتضمن قصة حياتها .

وكتب عمرو محمود يس عبر حسابه علي فيس بوك : " النهاردة لاقيت الخبر ده.. برنسة عبدالغني: عمرو محمود ياسين خد ملخص حياتي عشان يتعمل مسلسل وضيعه".

وأضاف :" يا أستاذة برنسه تحياتي ليكي أولا .. ثانياً حضرتك كنتي قابلتيني و احنا بنصور مسلسل ونحب تاني ليه على ما أتذكر ولاقيتك من تلقاء نفسك جايبالي ملخص وقولتي لي اقراه عشان عايزه اني اعمله مسلسل وقتها كنا لسه بنصور وما قدرتش اقراه وقتها ".

تابع :" و قريته بعد كده لما اتصلتي بيا فكرتيني به بعد فترة طويلة .. وقتها انا قريته وللاسف مالقتش فكرة مناسبة له .. وحضرتك ماكلمتينيش تاني و انا ماتصلتش برضه و ده تقصير مني بعتذر عنه".

اختتم ؛" لكن مش عارف جبتي منين حكاية اني انا ضيعته ؟؟ مش عارف جبتي الفكره دي منين ؟ الملخص بتاعك في الحفظ و الصون زي ما هو .. و تقدري تاخديه وقت ماتحبي .. و ربنا يكرمك".

برنسة عبد الغني وعمرو محمود يس:

كشفت الفنانة برنسة عبد الغني عن حبها للنجم ياسر جلال قائلة:' بحب ياسر جلال فنيا وإنسانيا لأنه بيساعدني ومسلسله السنادي كان جميل أوي.

وتابعت برنسة عبدالغني خلال حوارها مع الإعلامية انجي هشام في برنامج المنسي عبر قناة هي:' كنت عايزة قصة حياتي تتعمل في عمل فني وكتبت خمس صفحات واديتهم للمؤلف عمرو محمود ياسين على أساس هو يكمل لاني كتبت ملخص خدها ضيعها وقالي كده لما كلمته ولو هعمل قصة حياتي هختار مريم نعوم.