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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الوزراء يتفقد وحدة مرور سيوة.. صور

صدى البلد

 تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قسم تراخيص مرور سيوة، ضمن جدول أعمال زيارته التي بدأها اليوم للواحة الواقعة غرب مصر لمتابعة سير العمل بعددٍ من المشروعات الخدمية والتنموية بها.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح مُفصّل من مدير الوحدة، الذي أشار إلى أن وحدة المرور تقع بأرض القبائل بجوار المدرسة الثانوية الزراعية المشتركة، وذلك على مساحة 5 أفدنة.

وأجرى رئيس الوزراء حوارًا مع المواطنين حول مستوى الخدمات المُقدمة لهم عبر وحدة المرور الجديدة وطلب الأهالي من رئيس الوزراء تأسيس وحدة لاستخراج الجوازات وخدمات الأحوال المدنية.

وأكد مدير الوحدة أن خدمات الوحدة تتمثل في: استخراج جميع أنواع رُخص تسيير المركبات، واستخراج جميع أنواع رُخص القيادة الخاصة والمهنية التي تشمل (رخصة ثالثة – رخصة ثانية – رخصة أولى – رخصة قيادة الدراجات النارية)، واستصدار جميع أنواع شهادات البيانات لرخص التسيير والقيادة.

وأشار إلى أن الوحدة تتكون من مبنى إداري مُكون من طابق واحد بمساحة 1450 مترًا، ومُحاط بسور، موضحًا أن ذلك المبنى الإداري يشتمل على: صالتين، واستراحة للمواطنين لإصدار مختلف أنواع رُخص المركبات، وصالة واستراحة إضافيتين لإصدار كل أنواع رُخص القيادة، كما يوجد بوحدة تراخيص مرور سيوة ميدان للفحص الفني للمركبات، وميدان اختبار قيادة مُطابق للمواصفات الهندسية، وعيادتا باطنة ونظر لإجراء الفحص الطبي للمواطنين الراغبين في استخراج رُخص القيادة.

وأضاف أن وحدة المرور مُزودة بخاصية النداء الآلي، وبها خزينة لتحصيل الرسوم المُقررة لترخيص مختلف أنواع المركبات، ومنظومة للمراقبة بواسطة الكاميرات، ومكاتب خدمة المواطنين لإنهاء الإجراءات. 


 

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