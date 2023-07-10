تحذيرات من انتشار فيروس قاتل بأوروبا .. ما القصة؟

حذر الخبراء من أن الحالات الجديدة لفيروس قاتل تنتشر في جميع أنحاء أوروبا قد تضرب المملكة المتحدة قريبًا.

وبحسب صحيفة “يدلي يتار”، تم إصدار تحذير صحي عاجل لما وصف بأنه "أكبر تهديد حالي للصحة العامة" بشأن الحالات الجديدة من حمى القرم والكونغو النزفية (CCHF).

فيما تم بالفعل الإبلاغ عن العديد من الحالات في إسبانيا مع المطلعين الذين تحدثوا إلى لجنة العلوم والابتكار والتكنولوجيا بالبرلمان وكشفوا أنه "من المحتمل جدًا" أن تكون هناك حالات في المملكة المتحدة قريبًا.

تحذيرات من انتشار فيروس قاتل بأوروبا

وأوضحت الصحيفة ان هذا المرض ناجم عن فيروس نيروفيروس ، وهو حالة ينتشر عن طريق القراد، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) ، فإن معدل الوفيات يتراوح بين 10 و 40 ٪.

كما حذر خبراء من أن المرض قد ينتشر خارج مناطقه المعتادة لأنه يوجد عادة في إفريقيا والبلقان والشرق الأوسط وآسيا ويتجه بدلا من ذلك نحو دول مثل بريطانيا وإسبانيا وفرنسا بسبب تغير المناخ.

قال جيمس وود ، رئيس قسم الطب البيطري في جامعة كامبريدج ، إن مستشفى CCHF يمكن أن يجد طريقه إلى المملكة المتحدة "من خلال القراد لدينا ، في مرحلة ما".

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن CCHF كانت من بين تسعة "أمراض ذات أولوية" ، وهو نظام يكشف عن أكبر مخاطر الصحة العامة.