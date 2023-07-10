نهاية الحرب.. الكشف عن موعد بدء المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

ذكرت صحيفة “دوريكو” الإسبانية، نقلا عن مصادر عسكرية، أن الولايات المتحدة قد تقرر بحلول ديسمبر ما إذا كانت ستدفع أوكرانيا للتفاوض مع روسيا.

وأوضحت الصحيفة، أن “شهر ديسمبر سيكون وقتا حاسما.. بحلول هذا الوقت، سيتضح ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتخذ خيارا لصالح دفع أوكرانيا للتفاوض مع روسيا قبل بدء الدورة الانتخابية الجديدة”.

وأشارت إلي أنه “بحلول نهاية العام، سيكون من الواضح ما إذا كانت القوات المسلحة الأوكرانية قد حققت نجاحا كافيا في هجومها المضاد حتى تكون كييف مستعدة للجلوس على طاولة المفاوضات مع موسكو”.

ولن تستبعد مصادر صحيفة “دوريكو” الإسبانية، أنه بحلول ديسمبر سيتوقف الصراع في أوكرانيا.