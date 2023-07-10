بضربة واحدة.. طوربيد نووي روسي يهدد بتدمير نيويورك ونيو جيرسي بـ أمريكا

أفاد موقع “ريبليون” الإسباني، بأن طوربيدا نوويا روسيا واحدا فقط قادر على تدمير العديد من المدن الأمريكية في وقت واحد.

وأوضح الموقع، أنه "لا يوجد سوى طوربيد واحد من هذا القبيل “بوسيدون”، قادر على تدمير مدن ولاية نيويورك في ضربة واحدة، نيو جيرسي وتسبب موجات تسونامي المشعة في المحيط”.

وشدد على أنه “بسبب الترسانة النووية الروسية الواسعة والمتنوعة، لا شخص متزن عقليا سيطلق حربا ضدها”.

وأشار إلى أنه وفقا لعقيدة موسكو، فإن استخدام الأسلحة النووية ممكن فقط إذا كان وجود البلاد مهددا، وتفضل الدول الغربية التزام الصمت حيال ذلك، والتحريض على الصراع عمدا.