أسماء جلال تبهر متابعيها في أحدث ظهور

شاركت الفنانة أسماء جلال صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وظهرت أسماء في الصورة بإطلالة صيفية متميزة، من داخل سيارتها.

أثار ظهور الفنان أمير المصرى والفنانة أسماء جلال، في مكان واحد، حالة من الجدل الواسع الأيام القليلة الماضية، وهو الأمر الذى دفع الكثير من محبيهما إلى الحديث عن علاقة ارتباط عاطفى تجمعهما.

وقرر أمير المصرى الخروج عن صمته والرد على ما يثار عبر السوشيال ميديا قائلا: “كل ما يتردد عبر السوشيال ميديا عار تماما عن الصحة، وليس هناك ارتباط من الأساس”.

وأضاف أمير المصرى: “رواد السوشيال ميديا فى كثير من الأحيان يحبون اكتشاف بعض الأمور ولكنها غير صحيحة، ولست الأول أو الأخير الذى يتعرض لمثل هذه الشائعات”.