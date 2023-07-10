44 درجة مئوية.. موجة حر شديدة تضرب إسبانيا

تشهد إسبانيا اليوم الإثنين درجات حرارة شديدة الارتفاع تصل إلى 44 درجة مئوية، في ثاني موجة حر تشهدها البلاد في غضون أسبوعين، حسب وكالة الأرصاد الجوية الوطنية.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية اليوم الأثنين عن المتحدث باسم الوكالة روبين ديل كامبو إن "الحرارة ستكون شديدة للغاية يومي الإثنين والثلاثاء في معظم شبه الجزيرة وفي أرخبيل الباليار وستتجاوز الحرارة الـ 38 أو الـ40 درجة مئوية في مناطق واسعة من البلاد وقد تصل الى 42 أو 44 درجة في أجزاء من الأندلس (جنوب) أو أراجون (شمال شرق)".

وبقيت الحرارة مرتفعة للغاية ليل الأحد-الإثنين حيث بلغت 33,1 درجة منتصف الليل (22:00 بتوقيت غرينتش) في بلدية أوسونا بمقاطعة إشبيلية (جنوب)، حسب وكالة الارصاد الجوية الإسبانية.

وتقع إسبانيا على الخط الأمامي في مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري في أوروبا، واعتادت على درجات حرارة قصوى، خصوصاً في الجنوب، لكن موجات الحر تضاعفت وباتت أكثر اشتداداً في السنوات الأخيرة، وفقاً للعلماء.

وكانت إسبانيا قد شهدت موجة حر شديدة قبل أسبوعين وموجة أخرى أواخر شهر أبريل. وأدت تلك الموجة إلى أكثر أشهر أبريل حرارة على الإطلاق في البر الرئيسي الإسباني.

وتسببت درجات الحرارة التي كانت مرتفعة بشكل قياسي خلال الصيف الماضي بوفاة أكثر من 350 شخصا بشكل مباشر، وساهمت في زيادة أعداد الوفيات بأكثر من 20 في المئة بين مايو أغسطس، بحسب الأرقام الرسمية.