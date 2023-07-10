الثعابين تغزو إيطاليا.. رعب في شوارع روما بسبب الأفاعي

شهدت روما عاصمة ايطاليا غزو من الثعابين بكافة انواعه من الضار وغير الضار، ووفقا لصحيفة newsprima الإيطالية، فإن هناك حالة من انتشار الحيوانات البرية داخل روما خلال الأسابيع الماضية، مع ارتفاع درجات الحرارة، ولكنلم يقتصر الأمر على الخنازير البرية وطيور النورس والمغذيات، فمن بين الحيوانات البرية في روما.

وانتشر فيديو لثعبان ألبينو الذي شوهد يزحف بين عدة شوارع في وسط روما، وسط حشد من الناس يشاهدون هذاالحدث، كان من بينهم طفلًا، دون خوف ، حتى يحاول مداعبته.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.