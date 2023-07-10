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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان عاجل من روسيا بشأن مفاوضات إنهاء حرب أوكرانيا

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

قال قسطنطين جافريلوف، رئيس الوفد الروسي إلى محادثات فيينا حول الأمن والتسلح، اليوم الإثنين، إن مفاوضات التسوية في أوكرانيا في الوقت الراهن مستحيلة.

وحسب شبكة “آر تي “ الروسية، قال جافريلوف: "الآن المفاوضات مستحيلة وإذا أراد الأمريكيون ذلك، سيرغمون الأوكرانيين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات".

وأضاف رئيس الوفد الروسي إلى محادثات فيينا حول الأمن والتسلح، أن إذا أراد الأوكرانيين فعل شيء ما بهذا الخصوص، لألمحوا إلى ذلك أيضا.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة “دوريكو” الإسبانية، نقلا عن مصادر عسكرية، أن الولايات المتحدة قد تقرر بحلول ديسمبر المقبل ما إذا كانت ستدفع أوكرانيا للتفاوض مع روسيا.

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وأوضحت الصحيفة، أن “شهر ديسمبر سيكون وقتا حاسما.. بحلول هذا الوقت، سيتضح ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتخذ خيارا لصالح دفع أوكرانيا للتفاوض مع روسيا قبل بدء الدورة الانتخابية الجديدة”.

وأشارت إلي أنه “بحلول نهاية العام، سيكون من الواضح ما إذا كانت القوات المسلحة الأوكرانية قد حققت نجاحا كافيا في هجومها المضاد حتى تكون كييف مستعدة للجلوس على طاولة المفاوضات مع موسكو”.

روسيا أوكرانيا

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