شولتس: ألمانيا لن تزود أوكرانيا بـ الذخائر العنقودية

قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم الإثنين، إن ألمانيا لن تزود أوكرانيا بذخائر عنقودية، لأنها تشارك في اتفاقية حظر مثل هذه الأسلحة.

وقال شولتس: “هذا قرار سيادي من قبل الولايات المتحدة… لقد وقعنا اتفاقية دولية تمنعنا من استخدام مثل هذه الذخيرة، وبالتالي يمكننا أن نقول بمفردنا إننا لن نفعل ذلك".

في وقت سابق، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن أوكرانيا أعطت واشنطن ضمانات بأنها لن تستخدم الذخائر العنقودية الناتجة على الأراضي الروسية.

بدورها، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن استخدام الذخائر العنقودية له عواقب إنسانية خطيرة لسنوات عديدة قادمة.