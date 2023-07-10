المصريين الأحرار يرافق مسؤولي مركز البداري في جولة لحل مشاكل المواطنين

رافق محمد ابو عين أمين شباب حزب المصريين الأحرار بأسيوط المهندس محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البدارى وبعض التنفيذيين، جولة تفقدية للوقوف علي مشاكل المواطنين وحلها.

وعرض أمين شباب المصريين الأحرار بأسيوط مشكلة ملوحة المياه وتهالك الطرق وضرورة ادراج بعضها في خطة التطوير والرصف.

كما ناقش مع المسؤولين تجميل مدخل المحافظة من ناحية البداري وتجميلها بالمشاركة والجهود الذاتية من جانب تضافر الأهالي معا.



وعلي الفور وافق المسؤولين علي فكرة التطوير ووجه بحل مشكلة المياه والعمل علي دراسة الشوارع الرئيسية لتدخل في خطة الرصف والتطوير .