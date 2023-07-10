كيفية معالجة سوسة النخيل الحمراء.. يوم حقلي ينظمه مركز البحوث الزراعية بالواحات

نظم المعمل المركزي لأبحاث وتطوير نخيل البلح التابع لمركز البحوث الزراعية - فرع الواحات البحرية يوما حقليا لتوضيح أهم الممارسات الزراعية التي تجري علي النخيل وكيفية معالجة سوسة النخيل الحمراء وبعض الآفات الحشرية التي تصيب الثمار فترة ما قبل التلوين.

يأتي ذلك بناء علي توجيهات وزير الزراعة السيد القصير وإشراف الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور عز الدين جادالله العباسي مدير المعمل المركزي للنخيل.

ومن جانبه أوضح الدكتور / احمد رجب الباحث المساعد بالمعمل المركزي للنخيل فرع الواحات البحرية شرح أهمية مكافحة سوسة النخيل الحمراء خلال تلك الفترة، وكيفية التعامل مع النخيل المصاب كما تم توضيح فترات نشاط الحشرة خلال هذه الفترة في الواحات البحرية وتأثير الزراعات البينية علي معدل الإصابة، كما تم توضيح كيفية مكافحتها باستخدام الطرق الحديثة باستخدام الحقن تحت ضغط مناسب لزيادة كفاءة عمليات العلاج والمكافحة.



وأكد مدير المعمل أهمية عملية الفحص للنخيل خلال هذة الفترة وضرورة الاكتشاف المبكر للإصابة لأنها فترات نشاط للحشرة بالواحات البحرية.