خبير يكشف دور البرامج التدريبية في تطوير المهارات والمواهب العلمية للطلاب والباحثين

أكد الدكتور ماجد أبو العينين، الخبير التربوي، عميد كلية التربية بجامعة عين شمس السابق، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر تلعب دورًا حاسمًا في دعم وتطوير البرامج التدريبية وتعزيز قدرات الطلاب والباحثين والعلماء في مجالاتهم المختلفة، موضحًا أن الوزارة تهدف إلى توفير البيئة الحاضنة والدعم اللازم لتطوير المهارات والمواهب العلمية للطلاب والباحثين في الجامعات والمعاهد العليا.

وأضاف عميد كلية التربية بجامعة عين شمس السابق، أن الوزارة تعمل على تنفيذ سلسلة من البرامج التدريبية التي تستهدف تعزيز المعرفة وتنمية المهارات في مختلف المجالات العلمية، بالإضافة إلى ذلك، تقوم الوزارة بتوفير التمويل والمنح الدراسية للباحثين والطلاب المتفوقين، وتشجيعهم على الابتكار والبحث العلمي من خلال دعم مشاريع البحث والابتكار وتوفير المرافق البحثية والتجهيزات اللازمة.

وصرح الخبير التربوي، بأن تنفيذ هذه البرامج التدريبية يعزز التعلم المستمر ويعطي الفرصة للطلاب والباحثين لتحسين قدراتهم وتوسيع معرفتهم، مما يساهم في تطوير المجتمع العلمي والابتكار في مصر، وبالتالي يتم تعزيز موارد المعرفة وتحسين القدرات البشرية التي تلعب دورًا أساسيًا في تحقيق التنمية الشاملة وتطوير المجتمعات.

تطبيق البرامج التدريبية يهدف إلى تنمية قدرات الطلاب والباحثين في مجالات محددة، سواء كانت مهارات علمية، تقنية، تطبيقية، أو مهارات ناعمة مثل القيادة والاتصال، وبذلك يتم تمكين الطلاب والباحثين من تطبيق المعرفة والمهارات التي اكتسبوها في بيئة العمل الحقيقية وتحقيق تأثير إيجابي في المجتمع.

وأشار إلى أن بهذه الطرق، تساهم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في توفير البيئة المناسبة لنمو القدرات العلمية وتطوير المجتمع العلمي في مصر، وتدعم الطلاب والباحثين في تحقيق أهدافهم الأكاديمية والبحثية والمهنية.