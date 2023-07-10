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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

صبحي يشهد حفل تكريم الحاصلين على المؤهلات العليا من العاملين بوزارة الشباب والجهات التابعة

صدى البلد

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حفل تكريم الحاصلين على المؤهلات العليا من حملة الماجستير والدكتوراه والدبلومات من العاملين بالوزارة والجهات التابعة، وكذلك المعاشات الذين حصلوا على تلك المؤهلات أثناء الخدمة، بمركز تدريب الفرق القومية بالمعادي، بحضور قيادات الوزارة.

بدء الحفل بعزف السلام الجمهوري، وعدد من الكلمات الترحيبية، والفقرات الفنية والغنائية والاستعراضية، بالإضافة إلى تكريمات العاملين والمعاشات الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة، والتقاط الصور التذكارية للجميع.

في كلمته، قال الدكتور أشرف صبحي: "سعيد بأي مبادرة يتخللها جمع للزملاء والعاملين والمعاشات بالوزارة، كل الشكر والتقدير للقائمين على تنظيم الحدث، فخور بعملي في وزارة الشباب والرياضة، وأنتهز هذه الفرصة ولقائي بزملائي في الوزارة وأعبر عن امتناني لجميع الحضور".

وأكد الدكتور أشرف صبحي، أن هذا التكريم يأتي تقديرًا للجهود المبذولة من قبل العاملين في الوزارة والجهات التابعة، وذلك إلى جانب الحصول على مؤهلات عليا أثناء الخدمة، وتشجيعهم وتحفيزهم على مواصلة العمل بتفانٍ وجدية، وتطوير أنفسهم وتحسين مهاراتهم ومعرفتهم في مجال الرياضة والشباب في مصر.

وأشار الوزير إلى أن تطوير ثقافة العمل الحكومي، أصبحت ضرورة ملحة والمساهمة في اداء دور محوري في النقلة النوعية لمستويات النضج لدى الجهات الحكومية، وتغيير فلسفة العمل الحكومي، ونشر ثقافة الجودة والتميز على مستوى مختلف القطاعات، بالإضافة الي تعزيز روح الابتكار والإبداع من خلال مناقشة رسائل ماجستير ودكتوراه ودبلومات تفيد العمل والصالح العام.

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