شيخ قبيلة أولاد موسى: رفع كفاءة الطريق الرئيسي بسيوة بنسبة 75%

أكد الشيخ عمر راجح، شيخ قبيلة أولاد موسى بواحة سيوة، أنه تم العمل على رفع كفاءة الطريق الرئيسي بـ سيوة بنسبة 75%، إضافة إلى العمل على وجود طريق يربط بين سيوة ومرسى مطروح.

وقال “راجح”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، إنه التقينا مع الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكدا أنه سيتم التغلب غلى مشاكل الصرف الزراعي، والعمل على وجود مشروع يتكون من محطة معالجة بطاقة ١٨ ألف م٣/ اليوم.

تقليل الاستيراد من الخارج

وتابع شيخ قبيلة أولاد موسى بواحة سيوة، أن الدكتور مصطفى مدبولي، أكد أن الرئيس السيسي أعطى توجيهاته بوجود أرض مخصصة لزراعة القمح، للعلم على تقليل الاستيراد من الخارج.