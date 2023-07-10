أحمد حسن يكشف تفاصيل جديدة في عقد مصطفى فتحي

أعلن اللاعب أحمد حسن عن شرط في عقد مصطفي فتحي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك "

وكتب أحمد حسن:"خاص.. بند تفعيل بيراميدز لشراء عقد مصطفى فتحي يتوقف على موافقة اللاعب نفسه ولا يحق لهم تفعيل البند بدون موافقة اللاعب إذا ما اختار الرحيل لأي نادي آخر".

وتلقى مسئولو النادي الأهلي ،صدمة قوية بشأن إمكانية ضم مصطفى فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز والمعار من التعاون السعودي .

وعلم صدى البلد أن الأهلي استفسر عن تفاصيل إعارة مصطفى فتحي من التعاون السعودي إلى بيراميدز والتوقيت المحدد لتفعيل بند الشراء .

وتأكد الأهلي أن إمكانية ضم مصطفى فتحي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية أمر صعب للغاية خاصة وأن بيراميدز يمتلك الأولوية في تفعيل تعاقده مع مصطفى فتحي وضمه بشكل نهائي قبل يوم 15 يوليو المقبل عكس ما كانت تشير التقارير الصحفية السعودية بانتهاء مدة تفعيل العقد .