وزير السياحة والآثار: حققنا ٧ ملايين زائر في النصف الأول من 2023

أعلن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، نجاح مصر في تفوق أرقام السائحين لأول مرة واصفا اياها بالتاريخية ، قائلا: وصول أكثر من 7 ملايين سائح خلال النصف الأول من العام الجاري 2023 ، ليكون رقم جديد لم يحقق من قبل.



جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها مجلس الأعمال الكندي المصري بالتعاون مع مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي تحت عنوان "مستقبل السياحة في مصر.. الفرص والتحديات".



ووصف عيسي أن مصر تستحق النصيب الأكبر من السياحة العالمية، قائلا: لدينا الكثير لتحقيق لتحقيق 100 مليون سائح.

اوضح وزير السياحة والآثار، أننا حققنا 5 مليون سائح في النصف الأول من عام 2022 مقابل أكثر من 7 مليون سائح خلال العام الجاري ليكون معدل نمو تاريخي تم تحقيقه .



أفاد أننا نستهدف تحقيق 15 مليون سائح خلال العام الجاري، وماوصلنا إليه من أرقام يوضح اننا قادرين على تحقيق أكثر من ذلك بنهاية العام.

IMG-20230710-WA0020

IMG-20230710-WA0021