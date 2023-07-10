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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

" السيستم واقع ".. سؤال برلمانى عن أسباب العطل الفني بنظام شركة we

النائبة مرثا محروس
النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب خلال الاجتماع

شاركت النائبة مرثا محروس وكيل  لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن، اليوم، في إجتماع اتصالات النواب مع الرئيس التنفيذي لشركة المصرية للاتصالات we لاستعراض الخطة الإستراتيجية للشركة وفقاً لرؤية مصر الرقمية 2030.


وتساءلت النائبة مرثا محروس خلال الإجتماع عن : 
- أهداف رؤية شركة المصرية للاتصالات لفئة ذوي الهمم 
- عن أسباب العطل الفني الخاص بنظام الشركة مشيرة إلي مقولة "السيستم واقع".


كما أوصت البرلمانية،  بحضور ممثلين من وزارة الصحة ؛ ووزارة التربية والتعليم ؛ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث وإيجاد طريقة إلزامية لتوفير خدمة الإنترنت في كافة الخدمات الخاصة بوزارة الصحة والتعليم وذلك لأداء الخدمة للمواطنين بأفضل شكل وللتسهيل علي المواطن في إنهاء كافة مصالحه في الفترة المقبلة.

وتأتى مشاركة النائبة، لهذا الإجتماع في إطار ممارسة دورها الرقابي بمجلس النواب.

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الاتصالات مجلس النواب حزب حماة الوطن تنسيقية شباب الاحزاب ذوى الهمم الصحة

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