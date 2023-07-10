مستشار وزير التعليم العالي: الإقبال على الجامعات التكنولوجية كبير.. ونقدم خدمات متميزة

أكد دكتور أحمد الصباغ، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه خلال هذا العام

هذا العام سيتم تخريج أول دفعة من الجامعات التكنولوجية، خاصة أن تلك الجامعات تم تدشينها في مصر عام 2019.

وقال أحمد الصباغ، خلال لقاء له لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، إن عدد الجامعات التكنولوجية الموجودة الآن 3 جامعات تكنولوجية، مؤكدا أنه سينضم 7 جامعات خلال الفترة القادمة ليصل إجمالي الجامعات إلى 10.

وتابع مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الإقبال على الجامعات التكنولوجية كبير، مؤكدا أنه نحاول تقديم خدمة تعليمية متميزة لطلابنا.

منتج غذائي مميز للمواطنين

وأشار أحمد الصباغ إلى أن هناك العديد من التكنولوجيا الحديثة في الجامعات التكنولوجية بكافة القطاعات، منها تكنولوجيا الصناعات الغذائية، والتي تعمل على حفظ الطعام، والوصول لمنتج غذائي مميز للمواطنين.