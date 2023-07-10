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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يسري نصر الله: سوق السينما في مصر محدود.. ولازم نحكي حواديت جديدة

يسري نصر الله
يسري نصر الله

كشف المخرج يسري نصر الله، رئيس المهرجان القومي للسينما، آخر استعدادات فعاليات المهرجان القومي للسينما المصرية.

 

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وقال يسري نصر الله في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :"  السينما المصرية  لسه عايشة ".

وأضاف يسري نصر الله:" مازال هناك مباحثات كي تكون الدورة المقبلة جديرة بقيمة السينما المصرية ".

 وتابع يسري نصر الله :"  لازم كل صانعي السينما يكونوا مشاركين في فعاليات المهرجان".

 

 وأكمل يسري نصر الله :"  في ظل وجود منصات  لعرض الأفلام، أصبحت  السينما تعاني من صعوبات كثيرة في كافة أنحاء العالم "، مضيفا:"  سوق السينما في مصر محدود ولابد من وجود أفكار جديدة لطرح حواديت جديدة ".

 

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