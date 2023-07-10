هل حسمها الأهلي؟|إمام عاشور يتصدر الترند بعد أنباء تعاقده مع نادٍ مصري

تصدر اسم إمام عاشور، لاعب ميتلاند الدنماركي ولاعب الزمالك السابق، محركات البحث جوجل خاصة مع اقتراب انتهاء تعاقده مع النادي الدنماركي، حيث تساءل الكثيرون عن وجهة عاشور القادمة.

امام عاشور في القلعة الحمراء

تردد اسم امام عاشور بين نادي الزمالك والاهلي وبيراميدز الأيام الماضية على أن يكون واحدا من بينها هو وجهة عاشور القادمة.

وأعلن الإعلامي أحمد شوبير من خلال برنامجه، أن النادي الأهلي هو المرجح لإتمام تعاقده مع اللاعب إمام عاشور، وأنه سيتم الإعلان رسميا خلال ساعات.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي..