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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفير مصر بألمانيا يتسلم 40 قطعة أثرية مهربة بعد ضبطها بمطار فرانكفورت

صدى البلد

تسلم سفير مصر في برلين، السفير خالد جلال، أكثر من 40 قطعة أثرية تم تهريبها من مصر وضبطتها سلطات مطار فرانكفورت، التي تحفظت عليها للتأكد من أنها قطع أصلية.

وسلم القطع الأثرية المسؤول الثقافي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بوزارة الخارجية الألمانية، كارستين فيلمز، وذلك بمقر السفارة المصرية بالعاصمة برلين.

وقال السفير خالد جلال، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط ببرلين، إن السلطات الألمانية تواصلت مع السفارة المصرية بعد ضبط أكثر من 40 قطعه أثرية مصرية في مطار فرانكفورت، كانت مهربة من تايلاند في طريقها إلى إنجلترا.

وأضاف أن السفارة المصرية تحركت على الفور، وتواصلت مع الجهات المعنية، وذلك بموجب الاتفاقية التي وقعتها مصر عام 1970 بشأن الآثار المصرية المهربة للخارج وخطة الدولة لاستعادة كافة القطع التي خرجت من مصر بشكل غير قانوني.

وأشار إلى أن هذه هي المرة الخامسة التي يتم فيها استرداد قطع أثرية مصرية تم تهريبها للأراضي الألمانية؛ وهو ما يعكس حرص الدولة في هذا الصدد.

وأعرب المسؤول الثقافي بالخارجية الألمانية عن سعادته بإعادة السلطات الألمانية للقطع المهربة إلى الحكومة المصرية، معتبرا أن ذلك إنجاز كبير للخارجية الألمانية.

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