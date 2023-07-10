الديهي: الإخوان بيشتموني من إمبارح عشان قلت الحمد لله على استقرار مصر

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن جماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها يتسمون بالحقارة والدناءة.

وقال نشأت الديهي في برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على قناة "تن: "الإخوان بيشتموني من إمبارح بسبب قولي الحمد لله على أمن واستقرار مصر ووجود جيش مصر".

وتابع نشأت الديهي: "عناصر الإخوان مستمرة في الهجوم عليا بسبب قيامي بالدفاع عن مصر وجيش مصر".

واكمل نشأت الديهي: "الإخوان مجموعة من المرتزقة الذين يشنون حملات ومؤامرات ضد الدولة المصرية والتشكيك في أي إنجاز".

ولفت نشأت الديهي: "هل حمد وشكر الله على استقرار مصر مدعاة للهجوم علينا من جماعة الإخوان الإرهابية ".