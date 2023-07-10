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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الديهي: الإخوان بيشتموني من إمبارح عشان قلت الحمد لله على استقرار مصر

نشات الديهي
نشات الديهي

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن جماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها يتسمون بالحقارة والدناءة.

 

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وقال نشأت الديهي في برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على قناة "تن: "الإخوان بيشتموني من إمبارح بسبب قولي الحمد لله على أمن واستقرار مصر ووجود جيش مصر".

 

وتابع نشأت الديهي: "عناصر الإخوان مستمرة في الهجوم عليا بسبب قيامي بالدفاع عن مصر وجيش مصر".

 

 واكمل نشأت الديهي: "الإخوان مجموعة من المرتزقة الذين يشنون حملات ومؤامرات ضد الدولة المصرية والتشكيك في أي إنجاز".

 

 ولفت نشأت الديهي: "هل حمد وشكر الله على استقرار مصر مدعاة للهجوم علينا من جماعة الإخوان الإرهابية ".

الديهي نشأت الديهي مصر الإخوان اخبار التوك شو

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