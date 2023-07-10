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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

برعاية وزارتى التعليم العالى والتخطيط .. تفاصيل أحدث برنامج لتمكين المرأة

صدى البلد

شهدت القاهرة اليوم اطلاق النسخة الثانية من برنامج عاملة شغل تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأه وبتمويل من مؤسسة بيبسيكو وذلك بهدف زيادة تمثيل المرأة في الوظائف التي يغلب عليها الحضور الذكوري مثل مجالات المبيعات وقطاع العمليات والمصانع، وأخيرا مجال التكنولوجيا الذي تم اضافته هذا العام بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي شركة فودافون مصر.

 تأتي هذه النسخة من البرنامج بالتركيز على تعزيز القيمة المقدمة للمشاركات وتوفير فرص توظيف أكبر لهن، وذلك من خلال عقد العديد من الشراكات مع شركات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

تأتي هذه النسخة في نطاق أكثر شمولاً، حيث تهدف إلى زيادة عدد المستفيدات بنسبة 100% بما يمثل 1200 مشاركة وهو ضِعف الرقم المستهدف في النسخة الأولى. ذلك بجانب توفير أكبر عدد من فرص التدريب والتوظيف من خلال الشراكات الجديدة التي يشهدها البرنامج لأول مرة مع مختلف شركات القطاع الخاص والقطاع الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني.

صرح  محمد شلباية رئيس مجلس إدارة  بيبسيكو شمال أفريقيا "تأتي النسخة الثانية من برنامج -عاملة شغل-في إطار حرصنا على تمكين المرأة في سوق العمل من خلال تنمية قدراتها لتوسيع خيارات العمل أمامها، بجانب تحقيق تكافؤ الفرص في التوظيف في كافة القطاعات والمجالات بالتحديد التي يغلب عليها الحضور الذكوري."

 وأضاف  عقدنا العديد من الشراكات لأول مرة في البرنامج مع مختلف شركات القطاع الخاص والحكومي ومؤسسات المجتمع المدني بهدف تحقيق تأثير إيجابي أكبر وأعمق على المشاركات، بجانب توفير أكبر عدد من فرص التدريب والتوظيف للفتيات.

وقال أيمن عصام، رئيس قطاع العلاقات الخارجية والشؤون القانونية بشركة فودافون مصر: “إن هذه النسخة من مبادرة "عاملة شغل" تركز على تعزيز القيمة المقدمة للمشاركات، وتوفير فرص توظيف أكبر لهن، خاصة في القطاعات التي تقل فيها مساهمة المرأة ، ومن خلال مشاركتنا في مبادرة عاملة شغل لتدريب 1200 فتاة ، تركز فودافون مصر على تعزيز قيادة مسار تنموي جديد وهو "المسار التكنولوجي" من خلال ورش عمل ودورات تدريبية، كما نهدف إلى توفير فرص تدريب لنحو 50 فتاة في وظائف تكنولوجية و في مجال المبيعات في فودافون مصر، وذلك لتعزيز التطور المهني والأكاديمي لهن، وهو ما يتوافق مع رؤية فودافون مصر وإيمانها بدور المرأة المهم والحيوي في تنمية المجتمع والاقتصاد، مؤكدًا على التزام الشركة  بتعزيز دورها في سوق العمل، وتمكينها من الحصول على فرص عمل مجزية ومستدامة، وتوفير الموارد والدعم اللازم لتحقيق هذه الأهداف.

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