واشنطن تنصح تركيا بعدم ربط عضويتها بالاتحاد الأوروبي بانضمام السويد للناتو

اعتبرت واشنطن، أنه يجب ألا تربط تركيا انضمامها للاتحاد الأوروبي بانضمام السويد للناتو، لأن هذا غير ذاك، معتبرة الاشتراط في غير محله، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وقال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة كانت دوما تدعم تطلعات تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ولا تزال تدعمها، لكنه أوضح أن "هذه المناقشات مسألة بين تركيا وأعضاء التكتل".

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض: "تركيزنا منصب على السويد الجاهزة لعضوية حلف شمال الأطلسي".

واعتبر المستشار الألماني أولاف شولتس، الإثنين، أن "لا علاقة" لانضمام السويد إلى الناتو بمسألة انضمام تركيا إلى الاتحاد الاوروبي.

وقال خلال مؤتمر صحفي في برلين: "يجب عدم اعتبارهما موضوعين مرتبطين. لا شيء يمنع انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي"، الذي يعرقله الرئيس التركي منذ أشهر.

وكان أردوغان قال عشية افتتاح القمة السنوية للحلف الدفاعي في فيلنيوس: "أولا افتحوا الطريق أمام عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي ثم نفتحه أمام السويد، تماما كما فتحنا الطريق أمام فنلندا".

واعتبر شولتس أن في تصريحات أردوغان "رسالة إيجابية"، هي أن منح الضوء الأخضر لعضوية السويد "ممكن في المستقبل القريب".