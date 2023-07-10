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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

باريس سان جيرمان يفتح الباب أمام رحيل كيليان مبابي في الصيف

صدى البلد

فتح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الباب أمام رحيل الفرنسي كيليان مبابي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

 

ويرتبط مبابي بعقد مع باريس سان جيرمان، بنهاية الموسم المقبل، حيث يحق له التوقيع لأي ناد خلال يناير المقبل.

 

ونشرت صحيفة “لو باريسيان” الفرنسية، بيانًا من إدارة باريس سان جيرمان، أكدوا خلاله أنه لا يمكن توفير راتب مبابي الضخم ودفعه إلا عن طريق بيعه هذا الصيف أو الالتزام بنفس الاتفاق السابق بتجديد عقده لما بعد عام 2024.

 

ورفض مبابي تفعيل خيار التمديد في عقده مع باريس سان جيرمان حتى صيف عام 2025.

 

وأوضحت الصحيفة أن تميم بن حمد أمير دولة قطر المالكة لنادي باريس سان جيرمان، غاضب من مبابي، ويريد بيعه الآن، في ظل اهتمام ريال مدريد بضمه.

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