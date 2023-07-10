جولة مهمة.. أحمد موسى يعلق على زيارة رئيس الوزراء لواحة سيوة.. فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى، على زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء إلى واحة سيوة اليوم، مؤكدا أنها لم تحدث منذ سنوات من قبل رئيس حكومة.





وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "جولة مهمة، وزيارة مهمة لأهالي سيوة لأنهم قاموا بالتحدث مع رئيس الوزراء".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، : "رئيس الوزراء تفقد أعمال التنسيق الحضاري بميدان السوق بواحة سيوة"، لافتا: “رئيس الوزراء كان حريصا على الاستماع لأهالي سيوة وتحدث مع الأهالي في وحدة مرور سيوة، والتي ساعدت المواطنين ووفرت لهم وقتا طويلا في إنجاز خدماتهم”، مشددا على أن الأهالي عبروا عن فرحتهم وسعادتهم بتلك الزيارة التاريخية.

ونوه موسى أن محطة معالجة الصرف الصحي في سيوة تكلفت نحو مليار جنيه، والتي بدأ العمل فيها 2019 لمعالجة مياه الصرف، والتي ستساعد في زراعة ألف فدان أشجار الغابات.



وأوضح أن رئيس الوزراء قام أيضا بتفقد الأماكن التراثية بواحة سيوة، ووجه بسرعة إنجاز المشروعات خاصة التي تدعم السياحة والانتهاء من تطوير الأماكن الأثرية والاهتمام بالهوية البصرية لها، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء استمع لشرح مفصل بشأن تطهير البحيرة بسيوة ومصارفها، ضمن مشروع تطوير منظومة إدارة الري والصرف.