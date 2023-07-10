التيار الإصلاحى الحر يستنكر بيان السادات حول العلاقات الخارجية لمصر

يستنكر التيار الإصلاحي الحر البيان الصادر عن محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية حول ملف العلاقات الخارجية لمصر.

أقوى فترات أداء الخارجية المصرية

ويرى التيار الإصلاحي الحر أن توقيت صدور البيان خطير ومستغرب في ظل فترة من أقوى فترات أداء الخارجية المصرية منذ عقود وفي ظل علاقات إقليمية ودولية متزنة وعاقلة.

ويضيف التيار بأن قضايا الأمن القومي بشكل عام وفي شق العلاقات الخارجية بشكل خاص لا تتناول بهذا الشكل المتناقض والمفتقر للقراءة الكاملة للمشهد.

ويستنكر التيار ذلك الربط المستغرب بين ملفات العلاقات الخارجية من جهة وبين التداول السلمي للسلطة من جهة أخرى، وهو يمثل خلط ينم عن إدارك مجتزأ لحجم وتعقيد ملفات الأمن القومي.

ويدعو التيار كافة الأطياف والتيارات السياسية إلى الحكمة وإعلاء المصلحة العليا للوطن فوق المصالح السياسية والانتخابة الضيقة.