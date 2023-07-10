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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

زراعة البرلمان تناقش عدم استلام شركات البنجر المحصول من المزارعين

النائب هشام الحصرى
النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، الإثنين، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللحنة، طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيفيلين متى، بشأن عدم استلام شركات إنتاج سكر البنجر محصول بنجر السكر بمحافظة الشرقية والقاءه على جانبى الطرق مما تسبب فى تحمل الزراع بخسائر مالية ضخمة.

كما ناقشت  لجنة الزراعة طلب الإحاطة المقدم من النائب حسام أبو زيد، بشأن تضرر زراع بنجر السكر بمركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا من عدم التزام مصنع السكر بمواعيد استلام المحصول مما حملهم بخسائر مالية ضخمة.

استعرضت النائبة إيفيلين متى، طلب الإحاطة بشأن تراكم كميات ضخمة من محصول بنجر السكر على أجناب الطرق بنطاق محافظتى الدقهلية والشرقية لتقاعس شركات السكر عن استلامه مما أدى لتأثره بالعوامل الجوية، وخسارة نسبة من وزنه وانخفاض نسبة الحلاوة به وتعرضه للتعفن، الأمر الذى يلحق بخسائر فادحة للزراع.

واستعرض النائب حسام أبو زيد، طلبه بشأن عدم استلام مصنع أبو قرقاص لكامل إنتاج محصول بنجر السكر بمحافظة المنيا فضلاً عن طول فترة إنتظار الفلاحين أمام المصانع لتسليم محصولهم مما يعرضه للتلف.

وعقب رؤساء مجالس إدارات شركات السكر موضحين، أن المصانع تعمل وفق طاقتها القصوى دون تقاعس في استلام المحصول وخاصة أن الشركات هي من تستورد بذور البنجر بملايين الجنيهات لتوزيعها على الزراع.

وقال ممثلو الحكومة ، إن عدم إلتزام المزارعين بالتوريد وفق الجداول المحددة مما أدى إلى تكدس الشحنات أمام المصانع، وأن ارتفاع أسعار الأسمدة للعناصر الصغرى وسلفات البوتاسيوم أدى لخفض الزراع لمعدلات التسميد مما أدى لتقليل نسبة الحلاوة بالمحصول، وعزوف زراع البنجر عن زراعة العروة المبكرة لانخفاض إنتاجها عن العروة المتأخرة الأمر الذى يحتم دراسة تحقيق التوازن بين عائد العروتين.

أوصت اللجنة،  وضع سعر عادل لمحصول البنجر في ظل المنافسة مع المحاصيل الأخرى،  وتحرير عقد من ثلاث نسخ (الشركة – الزراع – وزارة الزراعة متمثلة في مجلس المحاصيل السكرية) تحدد مواعيد الزراعة والحصاد وفرض غرامة على المخالف، ووضع خريطة زراعية تحدد أماكن ومواعيد زراعة البنجر، تحديد مناطق استلام محصول البنجر لكل مصنع لتوفير تكاليف النقل والنولون، ضرورة تمثيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى في لجنة التسعير في مجلس الوزراء لعلمها بالتكاليف والعوائد لكل المحاصيل.

وشددت اللجنة على ضرورة إعطاء حافز تبكير لمزارعى العروة المبكرة، عقد اجتماع عاجل بين وزيري الزراعة واستصلاح الأراضى والتموين والتجارة الداخلية ومجلس المحاصيل السكرية وشركات إنتاج السكر لدراسة مشاكل محصول البنجر وطرح الحلول المناسبة لها.

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