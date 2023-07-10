الصحة: نستقبل يوميا ما يقرب من 5600 مولود..وحملاتنا التوعوية تخاطب الرجال والسيدات

أكد الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشئون السكان، أنه نستقبل يوميا ما يقرب من 5600 مولود، إضافة إلى أن الدولة تستقبل سنويا أكثر من 2 مليون مولود مما يكون له تأثير على النمو الاقتصادي وجودة الحياة بشكل عام.

وقال طارق توفيق، خلال تصريحات لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، إن مصر لديها حلول غير تقليدية الآن في مشروعات تنظيم الأسرة منها حملات طرق الأبواب، وقوافل تنظيم الأسرة.

نخاطب السيدات والرجال

وتابع نائب وزير الصحة لشئون السكان، أن معدلات المواليد في مصر تراجعت خلال أخر 10 سنوات، مؤكدا أنه نخاطب السيدات والرجال في حملاتنا التوعوية لتنظيم الأسرة.



