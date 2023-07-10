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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسميا.. الولايات المتحدة تتخلص من أسلحتها الكيماوية وتغلق أماكن إتلافها بكنتاكي وكولورادو

الأسلحة الكيماوية
الأسلحة الكيماوية

أعلن مصدر مسؤول بـ وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة انتهت من عملية تدمير آخر مخزوناتها من الأسلحة الكيماوية بطريقة آمنة ومسؤولة في يونيو الماضي عملا بمعاهدة التخلص من هذه الأسلحة الكيماوية.

ووفقا لموقع الحرة الأمريكي، قال المسؤول في البنتاجون، إنه حتى العام 2012 كانت الولايات المتحدة أتلفت 90% من مخزونها من الأسلحة الكيماوية.

وأشار المسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، إلى أن عملية تدمير ما مجموعه نحو 10% المتبقية استمرت أكثر من 10 سنوات نظرا لتطلبها خطوات أكثر تعقيدا.

كما أكد المصدر الأمريكي، وفقا لموقع الحرة، أنه تم إغلاق آخر موقعين خصصا لعملية إتلاف الأسلحة الكيماوية في ولايتي كنتاكي وكولورادو بـ الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة دمرت آخر مخزوناتها من الأسلحة الكيماوية، لتستكمل بذلك عملية بدأت في عام 1997 عندما وقّعت الاتفاقية العالمية لحظر هذه الأسلحة الفتاكة.

وقال بايدن في بيان "منذ أكثر من 30 عاماً، تعمل الولايات المتحدة بلا كلل للقضاء على مخزوناتها من الأسلحة الكيماوية. اليوم أنا فخور بأن أعلن أن الولايات المتحدة دمرت بأمان الذخيرة الأخيرة في هذا المخزون، وهو ما يقرّبنا خطوة إلى الأمام نحو عالم خالٍ من أهوال الأسلحة الكيماوية".

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