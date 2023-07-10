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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

خبير تعليم: البرامج التدريبية هي النواة الأساسية في عملية التطوير المنشودة

طلاب جامعات
طلاب جامعات

أكد الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، وأستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن القيادة السياسية في مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بدور الشباب في بناء المستقبل وتحقيق التنمية الشاملة للبلاد، فهم يدركون أن الشباب هم المورد البشري الأساسي والقوة الحيوية للمجتمع، وأنهم يمثلون الأمل والطاقة الإبداعية لتحقيق التغيير والتقدم.

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خبير تعليم يوضح أهمية البرامج التدريبية والتأهيلية بالجامعات المصرية

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وأوضح أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” أن السياسات والاستراتيجيات التي تم وضعها تهدف إلى إعداد جيل من الشباب المؤهل بالعلم والمعرفة، وتمكينهم من تطوير قدراتهم القيادية والمهارات اللازمة لتحمل المسؤولية وتولي المناصب القيادية في المجتمع، يتم توفير الدعم اللازم للشباب من خلال توفير فرص التعليم العالي والتدريب المهني، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، وتوفير فرص العمل والتأطير السليم لتطوير مهاراتهم ومواهبهم.

وأشار الخبير التربوي، إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر تلعب دورًا حيويًا في تعزيز ودعم البرامج التدريبية وتطوير قدرات الطلاب والباحثين والعلماء في مختلف المجالات، وتهدف إلى توفير البيئة الملائمة للتعلم والبحث العلمي وتعزيز التفوق والابتكار.

ولفت أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إلى أن الوزارة تقدم الدعم المالي والتقني للبرامج التدريبية، وتعمل على تطوير البنية التحتية وتوفير المعدات والموارد اللازمة لتحقيق النجاح في هذه البرامج، كما تشجع الوزارة الابتكار والبحث العلمي من خلال تمويل البحوث والدراسات، وتوفير المنح الدراسية والفرص البحثية للطلاب والباحثين.

وصرح الدكتور محمد فتح الله، بأن البرامج التدريبية هي النواة الأساسية في عملية التطوير المنشودة، موجهًا بضرورة تفعيل مثل هذه البرامج بالجامعات للارتقاء بالطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس وكل منتسبي المجتمع الجامعي، وتأهيلهم من خلال البرامج التدريبية المختلفة، موضحًا أن مثل هذه البرامج تهدف إلى تنمية المهارات المختلفة، في ضوء أن عملية التعلم مستمرة، ولا تقف عند حد أو سن معين.

وأضاف أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن هذه البرامج التدريبية تعتبر البداية لتطوير مهارات وقدرات الطلاب والباحثين والعلماء، وتمهيدًا لتنفيذ برامج أخرى تهدف إلى تحقيق الهدف المنشود، فبفضل هذه البرامج التدريبية، يتم تزويد الطلاب والباحثين بالمعرفة والمهارات اللازمة لممارسة حياتهم المهنية بنجاح وتحقيق التفوق في مجالاتهم.

بالإضافة إلى ذلك، تساهم البرامج التدريبية في تعزيز الابتكار والتطوير التكنولوجي والتقدم العلمي في مصر، حيث يتم تطبيق الأبحاث والمعرفة العلمية في مجالات العمل المختلفة لتحقيق التنمية والتقدم الشامل.

البرامج التدريبية عملية التطوير الجامعات الطلاب الباحثين أعضاء هيئة التدريس تنمية المهارات Jobs Education

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