بيان عاجل من الكرملين بشأن مشاركة الرياضيين الروس في دورة الألعاب الأولمبية

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن روسيا أشارت مرارا إلى عدم قبول المحاولات العالمية الهادفة إلى تسييس الرياضة، وتقدر تقديرا عاليا الموقف الذي تتخذه أذربيجان في هذا الصدد.

وأوضح بيسكوف في تصريحات له: "نحن نقدر بشدة موقف القيادة الأذربيجانية ونواصل دعمه"، لافتا إلى أن روسيا أعلنت أكثر من مرة عن عدم جواز تسييس الرياضة.

واقترحت حركة عدم الانحياز العالمية، في وقت سابق من العام، اتخاذ قرار لصالح اعتماد إعلان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، والذي نص على وضع محايد لجميع الرياضيين في الفرق الروسية وأولمبياد المعاقين في دورة الألعاب الأولمبية وأولمبياد المعاقين في باريس 2024.

وفي الأسبوع الماضي، أعربت اللجنة الأولمبية الدولية عن دعمها الكامل لإعلان حركة عدم الانحياز العالمية الذي يدعو إلى الحفاظ على الحياد السياسي قبل الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2024 في فرنسا.

وشكر رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ، حركة عدم الانحياز العالمية على هذا القرار، قائلاً إن اللجنة الأولمبية الدولية ترحب ترحيباً حاراً بدعم الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز البالغ عددها 120 دولة.

وتستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2024 بين 26 يوليو و11 أغسطس 2024.

وفي 28 فبراير من العام الماضي، أصدرت اللجنة الأولمبية الدولية توصيات إلى الاتحادات الرياضية الدولية لمنع الرياضيين من روسيا وبيلاروسيا من المشاركة في البطولات الدولية، مستشهدة بالعملية العسكرية الخاصة لموسكو في أوكرانيا.

وبعد توصيات اللجنة الأولمبية الدولية في أواخر فبراير 2022، قررت غالبية الاتحادات الرياضية العالمية منع الرياضيين من روسيا وبيلاروسيا من جميع البطولات الرياضية الدولية.

وفي جلسته المنعقدة في 25 يناير 2023، قدم المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية اقتراحًا للسماح للرياضيين الفرديين من روسيا وبيلاروسيا بالمشاركة في البطولات الرياضية الدولية، ولكن فقط في ظل ظروف معينة، حيث لا ينبغي للرياضيين من البلدين أن يدعموا بنشاط العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا ويجب أن يتنافسوا في وضع محايد.