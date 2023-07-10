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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اللحظة الحاسمة.. ضابط مخابرات أمريكي يكشف موعد انهيار الجيش الأوكراني

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

قال المحلل السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، إن استنزاف احتياطيات الجيش الأوكراني وعدم قدرة الحلفاء الغربيين على توفير الذخيرة بالكمية المطلوبة سيؤدي إلى انهيار الجيش بحلول فصل الشتاء.

وأوضح جونسون: "السؤال المثير للجدل هو ماذا سيحدث لأوكرانيا بعد ديسمبر… أعتقد أنه ليس لديها فرصة لمواصلة العمليات العسكرية بسبب الخسائر بين الأفراد والأسلحة".

وأشار إلي أن “قرار واشنطن بتزويد كييف بالذخائر العنقودية الخطرة ناتج عن استنفاد المخزونات الأمريكية”.

وأضاف المحلل السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، أن الولايات المتحدة لن تكون قادرة على إنشاء مثل هذا الإنتاج الذي سيغطي احتياجات القوات المسلحة في المستقبل.

وأكد جونسون، أن الولايات المتحدة تعرض أمنها للخطر أيضا بسبب نقص مخزون الأسلحة لحمايتها.

من جانبه، قال أوليج سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، في وقت سابق من اليوم، إن الآمال الكاذبة للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في عضوية الناتو أدت إلى انقسام خطير داخل البلاد.

وقال سوسكين، على مدونته، "زيلينسكي، لا تقلب شفتيك، فلن تحصل على عضوية حلف الناتو… لقد خدعك الغرب”.

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وأضاف أن “زيلينسكي حول البلاد إلى أنقاض… متأكد من أن الرئيس ما كان يجب أن يحاول الحصول على عضوية التحالف وبدلاً من ذلك كان يجب أن يبدأ مفاوضات لوقف إطلاق النار”.

وقال سوسكين: “الأوكرانيون يتم تدميرهم كل يوم تصنيف زيلينسكي يتراجع بشكل كبير، لأن الجميع يفهم أنه يسبب الحزن ولا يستطيع فعل أي شيء”.

الجيش الأوكراني أوكرانيا كييف روسيا

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