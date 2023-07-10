بواسطة مفك صليبة.. حبس لص عدادات المياه في الشروق

أمرت نيابة الشروق، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بسرقة عدادات المياه في منطقة الشروق.



واعترف بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب وأن المضبوطات حيازته من متحصلات وقائع السرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية حال تواجده بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته 2 عداد مياه ، ٢ شاسيه عداد مياه ، وكذا أدوات عدة عبارة عن (مفك صليبة ، بنسة) لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة عدادات المياه من داخل المساكن بأسلوب "الفك" باستخدام الأدوات المضبوطة.