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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بواسطة مفك صليبة.. حبس لص عدادات المياه في الشروق

صدى البلد

أمرت نيابة الشروق، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بسرقة عدادات المياه في منطقة الشروق.


واعترف بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب وأن المضبوطات حيازته من متحصلات وقائع السرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من  ضبط أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية حال تواجده بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته 2 عداد مياه ، ٢ شاسيه عداد مياه ، وكذا أدوات عدة عبارة عن (مفك صليبة ، بنسة) لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة عدادات المياه من داخل المساكن بأسلوب "الفك" باستخدام الأدوات المضبوطة.

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