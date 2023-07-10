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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

ناردين العطروزي في دواير الثقافي: يجب إيجاد بدائل للشاشات والتواصل مع الطفل

مهرجان دواير الثقافي
مهرجان دواير الثقافي

نظم مهرجان دواير الثقافي اليوم، ندوة بعنوان «تربية الأطفال في عصر الشاشات» قدمتها د.ناردين العطروزي، اليوم الإثنين الموافق 10 يوليو، بمقر المهرجان بسينما راديو بوسط البلد.

تناولت العطروزي تأثير فترة الكورونا على الطفل، وما تسببه في إرتباط كبير بالتليفونات والألعاب الإلكترونية، فلفتت إلى ضرورة إيجاد بدائل مختلفة لشغل الأطفال عن الشاشات التي اعتادوا عليها لفترات طويلة.

وتحدثت عن أسلوب سحب الشاشات لافتة إلى ضرورة استخدام أكثر من طريقة بشكل متوال ومتتابع وليس بشكل مفاجئ. كما حذرت من مخاطر تعرض الأطفال والمراهقين لفترة طويلة على تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، لتأثرهم سريعًا بما يشاهدوه ويؤثر على صورتهم تجاه أنفسهم.  

وأشارت د. ناردين إلى ضرورة وجود قواعد عامة للمنزل، للسيطرة على الأطفال والمقارنات التي يعقدوها مع أصدقائهم، مع ضرورة خلق نقاش بين الآباء والأطفال.

يذكر أن أولى دورات مهرجان دواير الثقافي انطلقت بمشاركة أكثر من 25 دار نشر عربية ومصرية، ويشهد أكثر من 25 فعالية ثقافية، منها 4 ورش عن الكتابة الإبداعية والسينمائية، وأكثر من 18 ندوة تتنوع بين مناقشات الكتب واللقاءات المفتوحة والندوات المتخصصة، بمشاركة عدد كبير من المثقفين المصريين والعرب، كما يتضمن معرضًا لأحدث الكتب التي صدرت عن دور نشر مصرية وعربية، بالإضافة إلى معرض خاص للكتاب المستعمل يضم ما يزيد عن 3000 كتاب في مختلف المجالات.

ويمثل المهرجان الذي تستمر فعالياته يوميًا حتى يوم 15 يوليو الجاري فرصة فريدة للحوار حول قضايا الفكر والإبداع، كما يعد أول مهرجان من نوعه يعزز القيمة الإبداعية لوسط القاهرة الخديوية بما تمثله من عراقة وحضور في ذاكرة الجميع.

يقام المهرجان بالتعاون بين مكتبتي «ديوان» و«تنمية»، ويهدف إلى تحفيز التواصل المباشر والتفاعل بين مختلف الدوائر الثقافية، وشحذ الاهتمام بالقراءة والثقافة في العموم. وتنصب رؤية المنظمين على توسيع نطاق المعرفة وإبراز قيمة الثقافة في تكوين الوعي، وكذلك تحفيز الإبداع على مختلف المستويات.

كما يشارك فيه عدد من أبرز الرعاة في مختلف المجالات، منها:  شركة "مدينة مصر" وهي رائدة في مجال التطوير العقاري في مصر، وشركة الإسماعيلية للاستثمار العقاري، الوحيدة المتخصصة في ترميم المباني التراثية في وسط البلد، وتهدف إلى الحفاظ على البنية الأصلية وخلق مفاهيم جديدة تلبي الاحتياجات الحديثة. وفندق فيرمونت نايل سيتي، و"ستار كير إيجيبت"، وهي مؤسسة غير ربحية تختص في توفير المساعدة الغذائية والرعاية الطبية والتعليم للأطفال الأيتام والمحتاجين.

مهرجان دواير الثقافي تربية الأطفال في عصر الشاشات ناردين العطروزي سينما راديو بوسط البلد نشر عربية ومصرية

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