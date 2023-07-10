أخبار التعليم| تنسيق الجامعات 2023.. قائمة الكليات التي تطلب اختبار قدرات قبل دخولها.. معهد الفلك يعلن ميلاد هلال شهر المحرم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

حجازي وعاشور يشهدان توقيع بروتوكول تعاون مع مركز تطوير التعليم "EDC"

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم، الإثنين، مراسم توقيع بروتوكول للتعاون مع مركز تطوير التعليم (EDC) والذى يمثله د. أندريا بوش، المدير العام لمبادرة تميز المعلم والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية؛ لإعداد وتدريب المعلمين.

رئيس جامعة طنطا: نستهدف تحقيق المعدلات الدولية لتمكين المرأة ودعم ذوي الهمم

عقد الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، اجتماعا اليوم، الإثنين، مع وفد هيئة فولبرايت الأمريكية، بحضور الدكتورة ماجي نصيف المدير التنفيذي للهيئة والدكتور ابراهيم عمارة بكلية الآداب ، وآسر هاني مساعد مدير البرامج، وأسامة محمد مندوب وزارة التعليم العالي قطاع البعثات، لمناقشة اطلاق برامج ممولة بالكامل من الهيئة لتمكين المرأة ودعم ذوي الهمم وبناء القدرات البشرية لأعضاء هيئات التدريس والعاملين والطلاب بكليات الجامعة وقطاعاتها المختلفة، وتنفيذ اشراف مشترك (مصري-أمريكي) لبرامج الماجستير والدكتوراه، بالإضافة الى توفير فرص استقطاب كفاءات من الجامعات الأمريكية بنظام الأساتذة الزائرين للبرامج الأكاديمية.

آداب حلوان: قسم الإعلام مليء بالمواهب ويعالج قضايا مجتمعية بمشروعات التخرج

أبدع طلاب قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الآداب جامعة حلوان، خلال مشروعات تخرجهم، والتي تناولت قضايا مجتمعية مهمة، لها دور في تحقيق التنمية، وجرى تنفيذها تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب، الدكتورة سحر فاروق الصادق رئيس قسم الإعلام.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. الرابط وخطوات التقديم

بعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023 خلال الأيام الماضية يتساءل كثير من الطلاب وأولياء الأمور حول تنسيق الدبلومات الفنية 2023، والأوراق المطلوبة استعداد لتسجيل الكلية التي يرغب فيها الطالب تماشيا مع مجموع الدرجات التي حصل عليها، وحرص “صدى البلد” علي رصد خطوات تنسيق الدبلومات الفنية 2023 والرابط الإليكتروني المخصص لها.

إعلام حلوان: مشروعات تخرج الطلاب تتسم بالتميز

أبدع طلاب قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الآداب جامعة حلوان، خلال مشروعات تخرجهم، والتي تناولت قضايا مجتمعية مهمة، لها دور في تحقيق التنمية، وجرى تنفيذها تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب، الدكتورة سحر فاروق الصادق رئيس قسم الإعلام .

تنسيق الجامعات 2023.. قائمة الكليات التي تطلب اختبار قدرات قبل دخولها

أعلنت وزارة التعليم العالى أنه في إطار الجدول الزمني لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2023، عن بدء مكتب التنسيق أعماله عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة المصرية مباشرة، وذلك بتنظيم اختبارات القدرات لطلابها الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك وفقاً لـ شروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

خبير تعليم يوضح أهمية البرامج التدريبية والتأهيلية بالجامعات المصرية

أكد الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوى، والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر تقدم الدعم اللازم لنجاح البرامج التدريبية التي تهدف إلى تطوير وتعزيز قدرات الطلاب والباحثين والعلماء في مجالاتهم المختلفة.

تنسيق الجامعات 2023.. سؤال وجواب عن نظم القبول بالكليات والمعاهد المصرية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أنه في إطار منظومة الحكومة الإلكترونية، وما نشهده من تحول رقمي في جميع المجالات والخدمات التي تقدمها الدولة بجميع أجهزتها، قامت الوزارة بإتاحة الفرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" في الفترة من يوم السبت الموافق 15/ 7 /2023 حتى يوم الخميس الموافق 27/ 7 /2023.

الأربعاء القادم.. معهد الفلك يعلن ميلاد هلال شهر المحرم| صور

أكد الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء، أنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فإن هلال شهر المحرم مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 8:33 مساءَ بتوقيت القاهرة المحلي يوم الإثنين 29 من ذي الحجة 1444هـ الموافق 17/7/2023م (يوم الرؤية).