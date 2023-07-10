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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسمة وهبة: حملات لهدم محمد صلاح.. "بيقطعوا فروته وواقفين له على الواحدة"

محمد صلاح
محمد صلاح

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن البعض يحاولون هدم الناجح حتى يفشل، مشيرة إلى أن محمد صلاح قائد منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم وجناح ليفربول الإنجليزي خير مثال على ذلك، رغم أنه أنجح شخصية مصرية في أخر عشرة سنوات.

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بسمة وهبة لمنتقدي الساحل الشمالي:"ناس فاضية ومحدش شايفهم..ومش لازم تروح هناك"

وأضافت "بسمة وهبة"، خلال تقديم حلقة اليوم، من برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "الناس كلها بتمدحه إلا في مصر، في شلل كل شغلها الشاغل إنها تستغل أي فرصة أو فيديو أو تصريح عشان تهد نجاح محمد صلاح، وفي مواسم معينة بنلاقي فيها الناس بتحاول تقطع فروته وواقفين له على الواحدة".

 

 الهجوم على محمد صلاح 

 

وتابعت الإعلامية بسمة وهبة، أن : "في موسم الكريسماس تعرض محمد صلاح لهجوم كبير، كما يتعرض لهجوم كبير بعد الكثير من المباريات التي يلعبها ضد المنتخب الوطني، وأحيانا يتعرض لهجوم كبير بسبب لقاءاته التلفزيونية، وكأن في ناس صعبان عليها إن يبقى في لاعب مصري بصفة عامية أو شخصية مصرية حققت كل هذا النجاح".

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