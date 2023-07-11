التعليم تتابع وصول أوراق أسئلة الديناميكا للجان الثانوية العامة

تتابع الآن غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، وصول اوراق اسئلة امتحان الديناميكا 2023 إلى جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، والمقرر ان يؤديه اليوم طلاب الثانوية العامة 2023 شعبة علمي رياضة في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة الموجودة على مستوى الجمهورية

ويتم نقل اوراق اسئلة امتحان الديناميكا 2023 ، من مراكز توزيع الاسئلة إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 تحت إشراف مديري مديريات التربية والتعليم

وخصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صناديق معدنية بأقفال ذات أرقام سرية لوضع اسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 اثناء عملية النقل

كما وقعت وزارة التربية والتعليم مع وزارة الداخلية بروتوكول تعاون لتأمين عملية نقل اسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 بقوات من الشرطة ، إلى جانب توفير الحراسة الامنية اللازمة على بوابات لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

ومن المقرر أن ينتهي رسميا ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2023 يوم الخميس القادم الموافق 13 يوليو 2023 في جميع محافظات الجمهورية وذلك وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 المعتمد رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم .

موعد نتيجة الثانوية العامة 2023

أكدت كنترولات الثانوية العامة 2023 أن ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 من المخطط أن يكون بعد مرور أسبوعين من انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023 .

ويُذكر أن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 الرسمي لم يتم إعلانه بتاريخ محدد حتى الآن ، وسوف تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا رسميا تعلن خلاله رسميا موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023.