مقتل مسئول روسي كبير في مدينة كراسنودار برصاص مسلح.. تفاصيل

أفادت وكالة “تاس” الروسية للأنباء، نقلا عن هيئات إنفاذ القانون، اليوم الإثنين، بأن ستانيسلاف رزيتسكي، نائب رئيس دائرة المدينة المسؤولة عن التعبئة العسكرية في مدينة كراسنودار بجنوب روسيا قُتل.

وأضافت “تاس”، أن “رجلا مسلحا فتح النار علي رزيتسكي وقتله”، مشيرة إلي أنه “تم فتح قضية جنائية في جريمة القتل”.

ووفقا لوكالة “تاس” الروسية، قاد رزيتسكي غواصة كراسنودار، التي سميت على اسم المدينة، في البحرية الروسية.

من جانبه، أصدر رئيس لجنة التحقيق الروسية، ألكسندر باستريكين، تعليماته بالإبلاغ عن التقدم المحرز في التحقيق في القضية الجنائية المتعلقة بمقتل نائب رئيس دائرة المدينة المسؤولة عن التعبئة العسكرية في مدينة كراسنودار بجنوب روسيا.